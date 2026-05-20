Демешин: «В Хабаровском крае приведём в порядок более 260 километров дорог»

В Хабаровском крае в этом году приведут в нормативное состояние более 260 километров автомобильных дорог. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём канале в МАХ, уточнив, что работы идут в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В этом году в Хабаровском крае приведём в нормативное состояние более 260 километров трасс. Дорожную сеть обновляем благодаря президентскому нацпроекту “Инфраструктура для жизни”», — отметил глава региона.
Цифры разделили на конкретные участки: 140 километров региональных и местных дорог планируют отремонтировать, ещё 125 километров федеральных трасс — ввести в эксплуатацию. Основной акцент — на автодороге А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток, где работы идут особенно активно.
Отдельная история — большие стройки, которые меняют карту региона. Продолжается реконструкция моста через реку Бикин длиной около 2,5 километра с подходами, а также строительство нового путепровода через Транссиб. Власти рассчитывают, что это заметно усилит транспортную связность территории и откроет дополнительные возможности для туризма и торговли с Китаем.
«Для Хабаровского края важно работать в тесной связке с федеральными коллегами, муниципалитетами и подрядными организациями. Так мы можем аккумулировать эффект от реализации всех программ, а это позволяет комплексно развивать транспортную систему региона», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Дорожные работы затронут и привычные для жителей маршруты: район имени Лазо, выезд из Хабаровска, а также направление на Комсомольск-на-Амуре — трассу А-376 в районе Чёрной Речки и участок между Селихино и Большой Картелью.
Финал у этой дорожной истории почти традиционный: благодарность федеральному центру и Росавтодору за поддержку Дальнего Востока. Но за сухими формулировками — вполне ощутимая вещь: регион постепенно сшивают новыми дорогами, как старую карту, которую давно пора было обновить.