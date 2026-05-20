«Имя выбирал Петя»: стало известно, как Муцениеце и Дранги назвали дочь

У актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги родилась дочь. Однако пока супруги не представили малышку широкой публике. Знакомые из окружения пара рассказали, как пара решила назвать ребенка.
— Дочку Агата и Петр назвали Верой. Имя выбирал Петя. После родов Агата сильно изменилась, стала очень домашней. Она даже стиль в одежде поменяла, больше никаких открытых нарядов, все очень скромно, — рассказал источник «КП».
Сама Муцениеце рассказала, что атмосфера в новом доме, куда они переехали еще до родов, напоминает ей сериал «Отчаянные домохозяйки».
1 декабря прошлого года Агата Муцениеце родила третьего ребенка. Дочь 36-летней актрисы появилась на свет в московском клиническом госпитале «Лапино». Актриса выбрала эту больницу еще в середине октября.
25 августа состоялась свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги — пара потратила на организацию торжества около шести миллионов рублей. Церемония бракосочетания прошла в Императорском яхт-клубе в центре столицы, аренда которого обошлась в один миллион рублей.