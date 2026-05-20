Памятник святителю Луке установили на Урале

В Алапаевске Свердловской области открыли памятник святителю Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому). Как пишет ИА «Уральский меридиан», монумент установили у городской больницы.

Кроме того, в городе появился памятник, посвященный Николаю II. Его поставили в Елизаветинском сквере. Обе скульптуры освятил секретарь Алапаевской епархии иерей Димитрий Ямщиков. Инициатором и главным спонсором установки выступил заслуженный юрист России, телеведущий Павел Астахов. Помогли ему генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, благотворитель Василий Кощий и руководитель «Алапаевского ДОЗа» Денис Абрамов.

Напомним, Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) был в ссылке в Красноярском крае. В «Доме Потехина» на улице Вейнбаума, 21 в Красноярске обещают создать музей, посвященный известному врачу и священнику.

