Зеленогорский девятиклассник поделился с друзьями запрещенными веществами и получил срок

Летом прошлого года в Зеленогорске девятиклассник вместе с приятелем решили попробовать запрещенные вещества. Попытка привела на скамью подсудимых. Вещество подростки приобрели через интернет. Один из экспериментаторов оставил покупку дома, а когда мать уехала, пригласил приятелей на «дегустацию». Знакомая семьи пришла проведать мальчика, наткнулась на одуревшую компанию, и вызвала полицию. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие в организме подростков следов запрещенных веществ. Их остатки правоохранители обнаружили и при осмотре квартиры. Особенность дела в том, что для квалификации сбыта по закону не требуется ни «товарной партии», ни даже заметного объема вещества. Достаточно самого факта передачи другому лицу. Поэтому попытка «просто поделиться» в такой ситуации превращается уже не в подростковую глупость, а в уголовно наказуемый сбыт, — подчеркивают в красноярской краевой прокуратуре. Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил школьнику наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Матери придется заплатить штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Приятель, с которым вместе совершали покупку, помещен в специальное учебно‑воспитательное учреждение закрытого типа до совершеннолетия в марте 2028 г.