Соревнования разработчиков видеоигр выиграла студентка из Подмосковья

Игра «Норе», которую создала Ирина Неганова из Дубны, собрала самое большое количество отзывов пользователей.

Ирина Неганова, студентка Государственного университета «Дубна», стала победителем соревнований разработчиков видеоигр UralGameJam-2026. Об этом пишет 360.ru.

Проект по созданию игры она реализовала самостоятельно: сюжет построен на получении неожиданного завещания от незнакомца, а главный герой должен решить, как распорядиться имуществом.

Игра под названием «Норе» вошла в десятку лучших среди всех участников и собрала наибольшее количество отзывов пользователей.

«Джем длился две недели, и на игру я потратила примерно 100 часов: 50 часов ушло на разработку и еще 50 — на рисование всех элементов. Жанр — что‑то среднее между визуальной новеллой и point‑and‑click. На этапе голосования сообществом отобрали топ‑15 игр в двух лигах — общей и студенческой, в которой я участвовала. После оценки экспертов русской инди‑разработки я узнала, что моя игра заняла первое место в студенческой лиге!», — поделилась эмоциями Ирина.