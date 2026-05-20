Соревнования разработчиков видеоигр выиграла студентка из Подмосковья

Ирина Неганова, студентка Государственного университета «Дубна», стала победителем соревнований разработчиков видеоигр UralGameJam-2026. Об этом пишет 360.ru.
Проект по созданию игры она реализовала самостоятельно: сюжет построен на получении неожиданного завещания от незнакомца, а главный герой должен решить, как распорядиться имуществом.
Игра под названием «Норе» вошла в десятку лучших среди всех участников и собрала наибольшее количество отзывов пользователей.
«Джем длился две недели, и на игру я потратила примерно 100 часов: 50 часов ушло на разработку и еще 50 — на рисование всех элементов. Жанр — что‑то среднее между визуальной новеллой и point‑and‑click. На этапе голосования сообществом отобрали топ‑15 игр в двух лигах — общей и студенческой, в которой я участвовала. После оценки экспертов русской инди‑разработки я узнала, что моя игра заняла первое место в студенческой лиге!», — поделилась эмоциями Ирина.