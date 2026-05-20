Страсти по бюджету. Молодёжь попробовала себя в роли депутатов и чиновников

Около 300 студентов из тринадцати вузов краевой столицы приняли участие в традиционном XI Межвузовском форуме. Его организовали Пермская городская дума и Молодёжный парламент. На одной из площадок форума студентам предложили деловую игру «Бюджетный совет города Перми». Их разделили на команды и предложили принять бюджет города. Процесс оказался далеко не простым.
Как в реальной жизни.
«Главная задача — чтобы вы, молодёжь, приобретали новые знания, осваивали инструменты, которыми можно влиять на изменения нашего города», — напутствовал участников деловой игры «Бюджетный совет города Перми» председатель гордумы Дмитрий Малютин.
Ребята разделились на команды по 10−15 человек по направлениям: экономика, инфраструктура, качество жизни, социальная стабильность, экология. Им надо было принять бюджет города в турбулентных условиях дефицита, конфликта интересов, необходимости политического согласования и внезапных форс-мажоров. Всё как в реальной жизни. Модератор площадки, директор лагеря «Нечайка» Андрей Маковеев пояснил, что в логику игры заложили принцип: денег на всё не хватает, но город должен продолжать жить, развиваться и не допускать скатывания в кризис.
«Правила легки и сложны одновременно. Ребятам в команде нужно разработать бюджет города Перми и суметь договориться между собой. Наверное, это самое важное, чтобы договорённости были, чтобы бюджет был реалистичным и учитывал интересы граждан. Это достаточно сложно. Надо понимать, как строится бюджет, какова в его формировании роль администрации, гордумы и граждан. Для студентов такая деловая игра — не просто новый опыт и знакомства. Это возможность понять, как живёт родной город, и увидеть, какие-то возможности для себя», — считает председатель Молодёжного парламента Перми Дарья Белякова-Тихонова.
Полгода за два часа.
Городской бюджет — главный финансовый документ, от исполнения которого зависит вся жизнь Перми. Работа школ, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог — далеко не полный перечень жизненно важных отраслей. Всё это требует средств и планомерной подготовки. Поставленная на голом энтузиазме цифра в графе расходов, неподкреплённая реальным финансированием, разбалансирует бюджет и не даст добиться поставленной цели.
«Бюджет кажется скучной темой, пока не начинаешь его изучать. Наша цель — как раз познакомить молодёжь с бюджетным процессом, оценить, насколько это сложно. Депутаты и администрация работают над финансовым документом полгода. Ребятам мы предложили пройти этот путь за два часа. Попробовать себя в роли и депутатов, и чиновников, и общественности, на себе испытать верность фразы, что бюджет не резиновый», — рассказал заместитель председателя Думы Максим Спиридонов.
Участники игры быстро убедились в правильности слов депутата. В условиях ограниченности ресурсов им поначалу было сложно договариваться не только между командами, но даже внутри одного коллектива. Одному хочется развивать цифровые сервисы, второму — культуру, третьему — туризм, четвёртому — потратить максимум на социальную политику и молодёжные проекты. Мало сформулировать своё предложение, надо найти тех, кто его поддержит. Союзников ищут среди других команд, заключают с ними соглашения, условие — инициатива считается поддержанной при наличии минимум трёх межкомандных договоров.
Ребята спорят друг с другом, убеждают в правоте своих идей коллег из других команд, вроде достигают нужного результат, но в этот момент организаторы объявляют о форс-мажоре — коммунальной аварии. И это сразу меняет то, как воспринимаются инвестиции в другие отрасли. Какая-то из команд сразу, а какая-то позже, на разборе промежуточных результатов, видит в режиме реального времени по падающим показателям одобрения, что горожане не понимают рост расходов, например, на цифровизацию, если не решены базовые инфраструктурные проблемы.
Проверили на себе.
«Семейный бюджет и городской — разные вещи. В городском всё серьёзнее, цена ошибки выше, нельзя подойти и попросить, как у родителей, добавить денег», — поделилась первыми впечатлениями Ана Селькова из Пермского института культуры.
«Заполни его! Заполни!», «Мы подписываем, где наш договор?», «Ещё раз, кто тут не понимает? Нам нужен этот договор, а мы чьи подписали?» Масса вопросов, реплик, высказываний звучала над столом каждой команды.
«Это непросто, но безумно интересно договариваться с другими командами, чтобы они поддержали твою инициативу, пытаться найти компромисс. Все сначала стеснялись, но потом увлеклись. На время уже никто не смотрит, общаемся, как будто знакомы сто лет. Внутри команды мы договорились, но вот с другими контакт пока не очень налаживается. Ищем компромиссы», — описывает ход работы Евгения.
Георгий Мальцев изучает экономику, тема бюджета для него профильная. Но и он не ожидал, что бюджетный процесс окажется столь увлекательным.
«Моя роль — переговорщик. Я обхожу другие команды, разговариваю с ними, прошу подписать некоторые соглашения нашего отряда. Найти общий язык сложно, все заняты. С кем-то разговаривают, просто внимание захватить трудно. Я думаю, студентам надо принимать участие в таких мероприятиях, поскольку важно знать, что происходит в городе. Молодёжи надо держать руку на пульсе», — уверен студент Пермского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По результатам игры большой городской команде не удалось принять бюджет, однако ребята смогли научиться находить компромиссы и договариваться. Самой успешной с точки зрения распределения ролей и обоснования своих тезисов стала команда «Инфраструктура и ЖКХ». Она ближе всех подошла к тому, чтобы выполнить больше целей, удержать контрольные метрики, создать больше возможностей для сотрудничества с другими командами.
Реальный результат.
По мнению Максима Спиридонова, студенты хорошо проявили себя в деловой игре, среди них хватает грамотных талантливых ребят. Когда у участников не получалось быстро решить задачу, они генерировали оригинальные идеи. Кого-то из них депутаты вполне могут рассмотреть в качестве помощника.
«Задания были сложными. Было видно в начале игры, что для ребят многие понятия и принципы формирования бюджета были в новинку. Но у молодёжи светлые головы, они разобрались в сути поставленных задач. Это тот результат, к которому мы стремились», — подвёл итоги Максим Спиридонов.
Депутат Ирина Горбунова в оценке участников отметила их инициативность.
«У нашей молодёжи появляются здоровые амбиции. Им интересно, как живёт город и какими инструментами они могут влиять на его развитие. Во многом этому помогают возможности личного участия в решении вопросов, например, в голосовании по выбору объектов благоустройства. Если раньше молодёжь не воспринимала это как механизм участия в жизни Перми, то сейчас они видят реальный результат. Ребята “выходят” из телефонов, приходит понимание, что жизнь в смартфоне ничего не приносит. А молодёжь стремится к самореализации, готова слушать и слышать. Для школьников старших классов и студентов слово “карьера” — не пустой звук. В игре было видно, какими инициативными могут быть юные пермяки», — отметила Ирина Горбунова.
В завершении форума все участники получили сертификаты и подарки от Пермской городской думы.
«Я уверен, что наша молодёжь сможет и дальше удержать лидирующую планку среди городов-миллионников. А это значит, что Пермь будет продолжать развиваться, продолжать радовать нас, горожан. Я абсолютно уверен, что ребята на форуме приобрели не только компетенции и знания, но и новых друзей», — резюмировал Дмитрий Малютин.
Интерактивные задания.
Межвузовский форум 2026 г. предложил участникам две площадки на выбор — «Точка доступа: Пермь» и «Бюджетный совет города Перми». Также для студентов подготовили интерактивные задания. Перед открытием форума можно было попробовать самостоятельно приготовить клубнику в шоколаде, сесть за руль виртуального автомобиля в VR-очках, примерить огнеупорный костюм спасателя, проверить свои силы в армрестлинге и дзюдо, стать участником игры «Квиз, плиз!».