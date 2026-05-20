15 автобусов-гармошек прибудут в Екатеринбург уже в июне

В мэрии рассказали, на какие маршруты планируют направить новый общественный транспорт.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге подписан муниципальный контракт на поставку 15 автобусов-гармошек, их поставит в уральскую столицу до 30 июня текущего года компания «Автотехком». Как отметил глава города Алексей Орлов, обновление парка общественного транспорта — это одна из ключевых задач.

«В рамках транспортной реформы это уже вторая крупная закупка автобусов особо большого класса», -— отметил Орлов.

Автобусы длинной 18 метров рассчитаны на 184 человека, они укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки, а также системой «Умный город», подсчитывающей количество пассажиров, оплативших проезд.

Новые автобусы планируют направить на маршруты №№ 50, 64, 67.