15 автобусов-гармошек прибудут в Екатеринбург уже в июне

В Екатеринбурге подписан муниципальный контракт на поставку 15 автобусов-гармошек, их поставит в уральскую столицу до 30 июня текущего года компания «Автотехком». Как отметил глава города Алексей Орлов, обновление парка общественного транспорта — это одна из ключевых задач.