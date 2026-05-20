Ученые поставили точку в споре о возрасте башен Братского острога

Многолетняя дискуссия о том, когда построили башни Братского острога, наконец завершена. Исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН, Сибирского федерального университета и Братского музея доказали, что обе сохранившиеся башни возвели в 1685 году, а не в 1654-м, как считалось раньше.