В Ростове вандалы разбили остекление Индустриального сердца на набережной. Об этом рассказали в городской администрации.
Неизвестные повредили защитный экран вокруг популярного арт-объекта. Представители управления благоустройства уже связались с концессионером. Владелец пообещал полностью восстановить конструкцию в течение 30 дней.
Такие долгие сроки связаны с изготовлением нового стекла по индивидуальному заказу. Специалисты уже делают все необходимые замеры на месте. Власти призывают горожан бережно относиться к имуществу. Аналогичный инцидент происходил в феврале прошлого года.
Напомним, на днях в Ростове разрисовали памятник микробиологу Зинаиде Ермольевой. Сотрудники парка культуры и отдыха Первого мая оперативно начали работы по очистке монумента после действий хулиганов. Представители мэрии попросили жителей беречь объекты культурного наследия.
