КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Астрономическое лето придет в Россию 21 июня примерно за полчаса до полудня по московскому времени.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария: «В день летнего солнцестояния 21 июня в 11:24 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира».
Этот момент знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии Земли и является самым длинным днем с самой короткой ночью в году.