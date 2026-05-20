В аэропорту Перми 20 мая задерживают вылет и прилет нескольких авиарейсов

Росавиация вводила ограничения на прием и вылет в нескольких аэропортах.

Источник: Комсомольская правда

В Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино») утром 20 мая задержали прилет и вылет нескольких авиарейсов. Корректировка расписания затронула несколько воздушных направлений.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержаны вылеты авиарейсов: ДР 6512 в Москву — с 07:05 до 12:55, EO 424 / N4 424 в Сочи — с 07:15 до 12:40. Среди задержанных прилетов: ДР 1569 из Санкт-Петербурга — с 04:35 до 12:18, EO 423 / N4 424 из Сочи — с 06:15 до 11:33.

Росавиация ночью и утром 20 мая вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах: Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Владикавказ, Грозный, Магас, Саратов, Пенза, Ульяновск, Самара, Бугульма, Казань, Нижнекамск, Чебоксары, Череповец, Геленджик, Москва (Домодедово и Внуково).

