В Хабаровске знакомство у гостиницы закончилось грабежом и задержанием

В Хабаровске 31-летний житель Брянской области лишился кошелька после знакомства на улице, — сообщает hab.aif.ru.
Мужчина приехал в город по делам и остановился в гостинице на улице Дикопольцева.
Возле гостиницы он познакомился с местным жителем. Мужчины распивали спиртное, однако новое знакомство быстро закончилось преступлением: собеседник открыто похитил кошелёк, в котором находилось около 5,5 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 28-летний житель Хабаровска, проживающий в Индустриальном районе. Официальной работы у мужчины нет. По данным полиции, он ночевал у случайных знакомых или снимал места в хостелах.
Ранее хабаровчанин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за квартирные кражи, и отбывал наказание в местах лишения свободы. Похищенные деньги, как сообщили правоохранители, он успел потратить на алкоголь.
Во время выемки в отделе полиции сотрудники изъяли у подозреваемого часы и мобильный телефон — имущество направят в счёт возмещения ущерба потерпевшему.
«Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ “Грабёж”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет», — прокомментировал старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
Сейчас задержанный помещён в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберёт суд.