Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске знакомство у гостиницы закончилось грабежом и задержанием

Подозреваемого задержали по горячим следам в дежурные сутки.

В Хабаровске 31-летний житель Брянской области лишился кошелька после знакомства на улице, — сообщает hab.aif.ru.

Мужчина приехал в город по делам и остановился в гостинице на улице Дикопольцева.

Возле гостиницы он познакомился с местным жителем. Мужчины распивали спиртное, однако новое знакомство быстро закончилось преступлением: собеседник открыто похитил кошелёк, в котором находилось около 5,5 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 28-летний житель Хабаровска, проживающий в Индустриальном районе. Официальной работы у мужчины нет. По данным полиции, он ночевал у случайных знакомых или снимал места в хостелах.

Ранее хабаровчанин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за квартирные кражи, и отбывал наказание в местах лишения свободы. Похищенные деньги, как сообщили правоохранители, он успел потратить на алкоголь.

Во время выемки в отделе полиции сотрудники изъяли у подозреваемого часы и мобильный телефон — имущество направят в счёт возмещения ущерба потерпевшему.

«Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ “Грабёж”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет», — прокомментировал старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Сейчас задержанный помещён в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберёт суд.