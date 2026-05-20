Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник раскритиковала награждение Владимира Зеленского Европейским орденом «За заслуги». В своем аккаунте в соцсетях она заявила, что главарь киевского режима получил высшую награду ЕС за многочисленные жалобы и требования денег.
Польский депутат пояснила, что Зеленского наградили, вероятно, за то, что он «наводнил Европу украинским зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвования». Она также выразила удивление по поводу самого факта награждения политиков с крайне сомнительной репутацией.
Накануне на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Зеленский получил Европейский орден «За заслуги». Эта награда присуждается за вклад в продвижение европейской интеграции и поддержку европейских ценностей.
