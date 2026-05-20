Во Владивостоке вечером 20 мая перекроют Партизанский проспект для ремонта

Сегодня вечером, 20 мая, во Владивостоке начнётся локальный ремонт проезжей части на Партизанском проспекте на участке от Покровского парка до кольца Инструментального завода. Работы выполнит бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ»), сообщил официальный сайт администрации Владивостока.
Ремонт начнётся в 18:00 и продлится всю ночь. Начальник дорожной службы «СГТ» Юрий Бабич уточнил, что специалисты снимут повреждённое покрытие, поднимут люки и приямки, после чего уложат новый асфальт.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, по возможности выбирать альтернативные маршруты и убрать припаркованный вдоль дороги транспорт.
