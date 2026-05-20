Юрий Слюсарь подписал распоряжение о создании Морского совета

В Ростовской области создали Морской совет. Соответствующее распоряжение 18 мая подписал губернатор Юрий Слюсарь.
Структура займется развитием регионального судоходства и модернизацией портов. Специалисты будут решать вопросы укрепления позиций страны в акватории Азовского моря. В списке задач также значится создание конкурентоспособных транспортных судов.
Особое внимание участники совета уделят строительству судов смешанного плавания класса река-море. Эксперты планируют развивать в регионе яхтенный туризм и поддерживать рыбохозяйственный комплекс.
Контролировать работу нового органа поручили заместителю губернатора и министру транспорта Алене Беликовой. Заседания участников Морского совета будут проходить минимум один раз в квартал. Организационными вопросами займется региональный минтранс.
