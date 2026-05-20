Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь подписал распоряжение о создании Морского совета

В Ростовской области займутся развитием портов судоходства и защитой Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области создали Морской совет. Соответствующее распоряжение 18 мая подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Структура займется развитием регионального судоходства и модернизацией портов. Специалисты будут решать вопросы укрепления позиций страны в акватории Азовского моря. В списке задач также значится создание конкурентоспособных транспортных судов.

Особое внимание участники совета уделят строительству судов смешанного плавания класса река-море. Эксперты планируют развивать в регионе яхтенный туризм и поддерживать рыбохозяйственный комплекс.

Контролировать работу нового органа поручили заместителю губернатора и министру транспорта Алене Беликовой. Заседания участников Морского совета будут проходить минимум один раз в квартал. Организационными вопросами займется региональный минтранс.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше