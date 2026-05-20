Тариф на электричество в Приморье вырастет на 13% за 2026 год и продолжит взлёт

В начале 2026 года тариф на электроэнергию в Приморье вырос на 1,7%, в октябре готовится повышение ещё на 11,3% — итого около 13% за год. Накануне министерство экономического развития РФ опубликовало сценарный план развития экономики, в котором говорится об ожидаемом темпе роста стоимости киловатт-часа для населения до 2029 года. Согласно прогнозу, данные из которого пока официально не утверждены правительством, в следующем году тарифы на электроэнергию могут увеличиться ещё на 8,6%, а дальше рост будет продолжаться. Редакция ИА PrimaMedia предварительно рассчитала новую стоимость.
"В 2029 году индексация тарифов сетевых компаний на услуги по передаче электрической энергии для всех категорий потребителей составит 6,3%.
В результате ожидаемый темп роста конечной цены электрической энергии для населения в 2027 году составит 8,6%, в 2028 году — 9,1%, в 2029 году — 5,0%", — сказано в сценарном плане развития экономики.
На данный момент одноставочный тариф для жителей городов Приморья составляет 5,81 рубля за киловатт-час. В Постановлении Агентства по тарифам Приморского края от 24 декабря 2025 г. N 66/5 указано, что с октября этого года он вырастет до 6,46 рубля. Для квартир и домов с электроплитами и электроотопительными установками одноставочный тариф за единицу электроэнергии увеличится с 4,65 до 5,17.
Если рассчитать индексацию по прогнозам Минэкономразвития РФ, получится, что к 2029 году киловатт-час подорожает примерно до 8 рублей — а это на 2,2 рубля больше, чем сейчас. Тогда дома с электроплитами через три года будут платить почти 6,44 рубля.
Нужно отметить, что в январе 2026 года тариф на электроэнергию в крае повысился на 1,7%. В октябре этого же года, согласно постановлению краевого Агентства по тарифам, произойдёт индексация на 11,3%. Получается, в целом она составит около 13%.
При этом в министерстве уточняют, что параметры индексации указаны без учета индивидуальных решений правительства Российской Федерации, принимаемых для устранения локальных дисбалансов в отдельных регионах и решений ФАС России, поэтому цифры ещё могут скорректировать.
Одновременно будет повышаться и совокупный платёж за коммунальные услуги. В прогнозе указывается, что с 1 октября 2026 года он вырастет на 9,9%, с июля 2027 года — на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%, а в 2029 году — на 6,1%.
В Минэкономразвития отмечают, что с 2027 по 2029 год тарифы на тепло, воду и электроэнергию будут меняться с учётом уровня инфляции и необходимости дополнительной выручки для модернизации инфраструктуры.
Ранее в СМИ писали, что прогноз Минэкономразвития не обрадовал депутатов Госдумы. По мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, такое повышение «не вяжется» с прогнозами по замедлению инфляции.