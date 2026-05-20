Тариф на электричество в Приморье вырастет на 13% за 2026 год и продолжит взлёт

В начале 2026 года тариф на электроэнергию в Приморье вырос на 1,7%, в октябре готовится повышение ещё на 11,3% — итого около 13% за год. Накануне министерство экономического развития РФ опубликовало сценарный план развития экономики, в котором говорится об ожидаемом темпе роста стоимости киловатт-часа для населения до 2029 года. Согласно прогнозу, данные из которого пока официально не утверждены правительством, в следующем году тарифы на электроэнергию могут увеличиться ещё на 8,6%, а дальше рост будет продолжаться. Редакция ИА PrimaMedia предварительно рассчитала новую стоимость.