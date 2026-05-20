В Комсомольске-на-Амуре полиция открыла огонь по иномарке с подростками

В Комсомольске-на-Амуре ночью 20 мая 2026 года инспекторы ДПС применили табельное оружие для остановки нарушителя. За рулём оказался 18-летний бесправник, в салоне — две школьницы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Экипаж дорожно-патрульной службы подал водителю иномарки сигнал об остановке. Молодой человек требование проигнорировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские организовали преследование. Уходя от погони, нарушитель выехал на встречную полосу, игнорировал дорожные знаки и разметку.
На неоднократные законные требования остановиться водитель не реагировал. Тогда сотрудники Госавтоинспекции в соответствии с законом «О полиции» применили табельное оружие. Прицельным огнём повредили покрышку на колесе, после чего иномарка остановилась.
За рулём находился 18-летний житель города юности. Он был трезв. В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек никогда не получал водительских прав. Документов на автомобиль у него тоже не оказалось. В салоне помимо водителя сидели две несовершеннолетние пассажирки — 14 и 16 лет.
В результате применения оружия никто не пострадал. На место вызвали следственно-оперативную группу и законных представителей девочек. В отношении водителя составили административные материалы за несколько нарушений КоАП РФ. Родителей несовершеннолетних также привлекли к ответственности.
Водителя доставили в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре. Автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru