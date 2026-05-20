В Братск с визитом прибыл космонавт и Герой России Олег Новицкий

IrkutskMedia, 20 мая. В Братск с визитом прибыл Герой России, космонавт и общественный деятель Олег Новицкий. В рамках поездки он планирует посетить Братский государственный университет, педагогический колледж и встретиться с молодёжью.
О визите сообщил мэр города Александр Дубровин в своем тг-канале (18+). Глава города встретился с космонавтом и рассказал ему о Братске и северных территориях Иркутской области.
Олег Новицкий также известен участием в фильме «Вызов» (12+), посвящённом космосу. Изначально он работал над проектом как консультант, однако позже исполнил в картине роль космонавта.
Напомним, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий может пройти в Государственную думу в качестве депутата по Братскому одномандатному округу от КПРФ.