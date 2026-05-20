Участник СВО из Красноярского края рассказал о боевом братстве и помощи ветеранам

«Союз ветеранов СВО Красноярского края» поделился историей бойца Дмитрия Работникова. Ветеран поделился своим опытом участия в спецоперации.
Дмитрий родился в Киеве, но своей родиной считает село Ярцево в Красноярском крае — там прошло его детство и юность. Высшее образование по специальности лесного хозяйства получил в Красноярске, в Сибирском государственном технологическом университете. Много лет занимался пассажирскими автоперевозками.
С ноября 2022 по март 2023 года он принимал участие в специальной военной операции. За мужество и героизм его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Также у него есть награды за ранение и за участие во взятии Бахмута. Сам Дмитрий в первую очередь вспоминает не трудные условия, а боевое братство, взаимовыручку и спасение мирных жителей.
Сейчас он работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества», помогает ветеранам СВО, их семьям и родным действующих военнослужащих. Также участвует в кадровой программе «Сибирский характер», которая готовит участников спецоперации к работе в гражданской сфере. Увлекается мотоциклами, внедорожными поездками и путешествиями по России.
