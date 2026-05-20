Большинство красноярцев предпочитают продукты с пониженным содержанием жиров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 64% жителей Красноярского края вместо мяса при приготовлении пищи используют нежирное мясо или рыбу, а также птицу, птицу без кожи — 44%, нежирные молочные продукты — 27%. Четверть опрошенных заменяли майонез низкокалорийной заправкой для салата, такие данные приводит Красноярскстат.