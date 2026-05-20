В Хабаровске флирт на сайте знакомств обошёлся девушке в 445 тысяч рублей

В Хабаровском крае 21-летняя жительница посёлка Корфовский стала жертвой мошенников, — сообщает hab.aif.ru.
Девушка познакомилась на сайте знакомств с мужчиной по имени Константин, который предложил ей «зарабатывать на инвестициях».
Новый знакомый быстро убедил потерпевшую передать ему личные данные: сведения о банковских счетах, паспортные данные, номер СНИЛС и адреса электронной почты. После этого девушке начали поступать сообщения от микрофинансовых организаций с кодами подтверждения, которые она также сообщала собеседнику.
В результате на имя жительницы Корфовского оформили займы, а поступившие деньги она переводила по указанным номерам телефонов. За четыре дня общения девушка лишилась 445 тысяч рублей. Из этой суммы 138 тысяч были её личными сбережениями, ещё 307 тысяч — кредитные средства, оформленные через микрофинансовые организации.
«Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — прокомментировал врио начальника УМВД России по Хабаровску Артём Поляков.