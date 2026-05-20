В Хабаровском крае отремонтируют более 260 километров дорог за год

Масштабное обновление трасс началось в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в 2026 году приведут в порядок свыше 260 километров дорог. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Губернатор Дмитрий Демешин рассказал, что в планах отремонтировать 140 километров региональных и местных трасс. Ещё 125 километров федеральных дорог введут в эксплуатацию. Основной объём сосредоточен на автодороге А-370 «Уссури» между Хабаровском и Владивостоком.

Продолжится масштабная реконструкция моста через реку Бикин. Его протяжённость вместе с подходами составит около двух с половиной километров. Также построят новый путепровод через Транссибирскую магистраль.

«Транспортная доступность территории значительно возрастёт, а это даст новые возможности для развития туризма и торгово-экономических связей России и КНР», — отметил губернатор.

Дорожники работают в районе имени Лазо и на выезде из Хабаровска в обход населённых пунктов. Крупные ремонты развернули в направлении Комсомольска-на-Амуре: на трассе А-376 в районе села Чёрная Речка и между сёлами Селихино и Большая Картель.

По словам Дмитрия Демешина, региону важно действовать сообща с федеральными коллегами, муниципалитетами и подрядчиками.

«Так мы можем аккумулировать эффект от реализации всех программ, а это позволяет комплексно развивать транспортную систему региона», — подчеркнул глава края.

Дмитрий Демешин поблагодарил федеральный центр и Росавтодор за поддержку и внимание к дорожной инфраструктуре Дальнего Востока.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

