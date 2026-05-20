Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 тонн семян льна дважды не пустили из Омска в Казахстан из-за нестыковки

Перевозчик предъявил фитосанитарный сертификат, но документ признали недействительным — через два дня он попробовал снова с той же партией.

Источник: Freepik

Россельхознадзор дважды пресёк попытку вывезти из Омской области в Казахстан 25 тонн семян льна продовольственного с недействительным фитосанитарным сертификатом, об этом сообщили в ведомстве.

15 мая на контрольном посту «Одесский» при проверке выяснилось, что указанный в документе номер прицепа не совпадает с фактическим — сертификат признали недействительным, а вывоз запретили. Через два дня, 17 мая, тот же перевозчик попробовал провезти ту же партию с тем же документом — история повторилась: машину развернули обратно.

В обоих случаях возбуждены административные дела. С начала года специалисты пресекли 16 попыток незаконного вывоза подкарантинной продукции в Казахстан общим весом 76 тонн.

Ранее мы рассказывали, что в Омской области у собственников изъяли 70 гектаров земли по решению Россельхознадзора.