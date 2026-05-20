25 тонн семян льна дважды не пустили из Омска в Казахстан из-за нестыковки

Россельхознадзор дважды пресёк попытку вывезти из Омской области в Казахстан 25 тонн семян льна продовольственного с недействительным фитосанитарным сертификатом, об этом сообщили в ведомстве.
15 мая на контрольном посту «Одесский» при проверке выяснилось, что указанный в документе номер прицепа не совпадает с фактическим — сертификат признали недействительным, а вывоз запретили. Через два дня, 17 мая, тот же перевозчик попробовал провезти ту же партию с тем же документом — история повторилась: машину развернули обратно.
В обоих случаях возбуждены административные дела. С начала года специалисты пресекли 16 попыток незаконного вывоза подкарантинной продукции в Казахстан общим весом 76 тонн.
