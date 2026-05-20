Около 100 отечественных базовых станций планируется построить в Хабаровском крае и ЕАО до конца 2027 года

МТС до конца 2027 года планирует построить в Хабаровском крае и Еврейской автономии 98 базовых станций российского производства «Иртея». Оборудование уже работает в ряде районов Хабаровского края и ЕАО. До конца года географию отечественной связи расширят еще на 30%.
Впервые отечественное оборудование на Дальнем Востоке было установлено в начале 2025 года. Первыми опробовать отечественную мобильную сеть смогли жители и гости Советско-Гаванского и Комсомольского районов Хабаровского края, а также в Ленинском и Облученском районах ЕАО. География была определена по принципу необходимости расширения сети высокоскоростного интернета стандарта LTE.
С начала 2026 года отечественная сеть появилась в Комсомольском Хабаровском, Вяземском и Бикинском районах Хабаровского края, а также в Ленинском, Облученском, Октябрьском и Биробиджанском районах ЕАО. До конца 2027 года отечественную сеть планируют расширена в 5 раз. Российские базовые станции установят в Биробиджане и Смидовичском районе ЕАО, а также в Хабаровском, Комсомольском и Вяземском районах Хабаровского края.
«Базовые станции “Иртея” дополняют нашу действующую инфраструктуру и позволяют увеличить покрытие в населенных пунктах с высокой нагрузкой на сеть, разгрузить существующие станции в часы пиковой нагрузки, и обеспечить жителей мобильным интернетом четвертого поколения там, где его прежде не было.
Модернизация сети с помощью этих базовых станций — наш шаг к технологической независимости сети. Мы видим, как отечественное оборудование уверенно держит нагрузку в реальных условиях", — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.