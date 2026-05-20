Когда отмечают Вознесение Господне в 2026 году: духовный смысл, история, традиции праздника, молитвы

Вознесение Господне посвящено последнему событию земной жизни Христа и его восхождению на небеса. Но праздник этот не грустный, а напротив — радостный, дарящий надежду на вечную жизнь. Его отмечают на 40-й день после Пасхи. Когда будет Вознесение Господне в 2026 году, какие традиции и обычаи связаны с ним, что можно и нельзя делать в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Когда Вознесение Господне в 2026 году.

Вознесение Господне относится к числу двунадесятых праздников с переходящей датой. Его всегда отмечают в четверг, на 40-й день после Пасхи, рассказал «Газете.Ru» настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» в поселке Ермаково Вологодской области священник Илья Савастьянов.

«Смысл Вознесения — в возвышении нашей человеческой природы, ведь Господь вознесся в том самом теле, в котором жил на земле. Это открыло людям дорогу в Небесное Царство и утвердило веру во Второе пришествие Христово», — объяснил священник.

История и суть Вознесения Господня.

Вознесение Христа на небо — одно из главных событий Священной истории, описанное евангелистом Лукой в книге Деяний Святых Апостолов. После Воскресения Иисус Христос оставался на земле еще 40 дней: он встречался с учениками, наставлял их и рассказывал о Царствии Божием.

На 40-й день Сын Божий собрал апостолов на Елеонской горе в Вифании, благословил их и поднялся на небо, пока облако не скрыло его. После этого явились два ангела и сказали: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:9−11).

В христианстве Вознесение символизирует не горечь расставания с Богом, а радость, надежду на вечную жизнь и обещание Второго пришествия.

До IV века Вознесение Господне отмечали вместе с Троицей на 50-й день после Пасхи. Затем торжества разделили: одно из первых описаний празднования оставила паломница Эгерия, побывавшая примерно в 381−384 годах на месте события — горе Елеон в Иерусалиме. В V веке отдельные службы Вознесения появились в церковном календаре.

Церковные традиции Вознесения Господня.

Главная традиция дня — посещение храма. Накануне, в среду вечером, служится всенощное бдение. В центре храма размещают икону, где изображен Христос, возносящийся на небо, а в нижней части — Божия Матерь в окружении апостолов.

Утром в четверг проводят Божественную литургию. Читаются каноны праздника, написанные византийским богословом Иоанном Дамаскином и святым Иосифом Песнописцем.

Священнослужители в этот день облачены в белое — символ божественного света и чистоты. Праздник продолжается на протяжении восьми дней, до Троицы.

Народные обычаи на Вознесение Господне.

В народном календаре Вознесение означало окончательный переход от весны к лету. В этот день было принято:

• Водить хороводы;

• Разжигать вечером костры как символ солнечного тепла;

Во многих регионах проводили обряд проводов весны: девушки надевали лучшие наряды, пели песни, а иногда украшали березку лентами, а затем несли ее по улицам или оставляли в поле.

На Руси к празднику Вознесения Господня пекли «лесенки» — печенье или пирожки из ржаного теста с семью поперечными перекладинами, символизирующими ступени на небеса. «Лесенки» освящали в церкви, угощали ими родных и раздавали нищим. Наши предки верили, что такая выпечка помогает душе вознестись к Богу и приносит благополучие в дом.

Еще один обычай — умывание на росу. Девушки старались на рассвете умыться свежей утренней росой, веря, что это сохранит красоту и здоровье на весь год.

В народной культуре Вознесение также связывали с поминовением из-за того, что праздник всегда выпадает на 40-й день после Пасхи, а число 40 в христианстве неразрывно связано с поминальным циклом (сороковинами). В селах пекли блины («окутки») и пироги, поминая предков, веря, что в этот день «открываются небеса». Церковь считает это суеверием, но поминать усопших в этот день не запрещается.

Приметы о погоде.

• Ясная и солнечная погода на Вознесение — к хорошему урожаю и теплой осени.

• Дождь и гроза — к неурожаю и ненастью до середины лета.

• Красный закат — к засушливому лету.

• Туман над рекой — к обильной воде в течение года.

• Обильная утренняя роса — к удачному и плодородному сезону.

• Кукушка громко кукует — к устойчивому теплу.

Что можно и нельзя делать на Вознесение.

Что можно делать.

• Посетить праздничное богослужение в храме.

• Молиться, читать Евангелие и размышлять о духовном.

• Собираться семьей за праздничным столом (пост отсутствует). Но от шумных застолий лучше воздержаться.

• Печь «лесенки», освящать их и делиться с близкими и нуждающимися.

• Подавать милостыню и оказывать помощь — в память о том, что Христос после Воскресения 40 дней ходил по земле в образе нищего.

• Проводить день в мире, радости и добрых делах.

Что нельзя делать.

• Заниматься тяжелым физическим трудом (ремонт, стройка, работа в огороде).

• Сквернословить, ссориться, проявлять злобу и раздражительность.

• Устраивать шумные застолья и вечеринки — это не соответствует духовному значению праздника.

• Венчаться — в двунадесятые праздники таинство брака не совершается.

• Предаваться унынию и печали — Вознесение символизирует надежду и обетование вечной жизни.