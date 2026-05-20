Психолог Морозова назвала движение главным принципом здорового детства

Использование цифровых устройств детьми до четырех лет допустимо не более одного часа в день, при этом подчеркивается, что использовать гаджет лучше только совместно с взрослыми. В возрасте от четырех до восьми лет время использования можно постепенно увеличить, но не более двух часов в день с обязательными перерывами. Гаджеты необходимо убирать за один-два часа до сна, чтобы не нарушать его качество.