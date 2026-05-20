Как сдавать ЕГЭ. Инструкция

День до ЕГЭ: что проверить заранее.
В последний день перед экзаменом необходимо устраивать «день тишины», советует учитель обществознания и права Экономического лицея Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Артем Кочегаров. Утром можно вернуться к темам, в которых у ученика есть «провалы», повторить их или же узнать что-то впервые, но вторая половина дня должна быть посвящена отдыху или прогулкам, отметил он.
Накануне вечером бесполезно повторять весь материал, гораздо лучше во время подготовки фиксироваться на темах, которые даются сложнее всего, советует основатель подросткового образовательного коворкинга «Оазис» Светлана Загер. «Выделите три часа утром, чтобы повторить их, и уделите в этот день время себе и своему телу — сходите в бассейн или на долгую прогулку и пораньше ложитесь спать», — посоветовала она.
«Про учеников и студентов работает анекдот — не знал, но вспомнил. Когда человек выспался, находится в собранном состоянии и пришел на экзамен с ясной головой, то даже если он чего-то не знает, он выкрутится. Если же ученики будут засиживаться до 4−5 утра для повторения материала, это не поможет. На экзамене необходимо быть в 100-процентном ресурсе», — пояснил Кочегаров.
В день экзамена на завтрак лучше съесть теплую и сытную пищу, но без перееданий, а с собой взять перекус и воду — это позволит восполнить энергию во время экзамена, советует Загер.
Чтобы настроиться и сконцентрироваться по дороге на экзамен, можно включить в наушниках белый шум или любимую музыку, чтобы абстрагироваться и настроиться.
Что взять с собой в пункт экзамена.
гелевые или капиллярные ручки с черными чернилами;
паспорт;
бутилированную воду и перекус;
лекарства (при необходимости);
непрограммируемый калькулятор (на ЕГЭ по биологии, географии, химии, физике);
линейку без справочной информации (на ЕГЭ по математике и физике).
Непосредственно на сам экзамен нужно взять с собой достаточно воды, подчеркивает Кочегаров. При этом, как напоминает учитель, что касается перекуса, стоит учитывать, что много времени на него на экзамене не будет, а пронести еду в аудиторию нельзя, она остается в коридоре. Лучше взять быстро употребляемую пищу, например орехи, советует Кочегаров.
Телефон, смарт-часы и шпаргалки: что точно нельзя.
средства связи, включая мобильные телефоны, умные часы и другие гаджеты;
фото-, аудио- и видеоаппаратура;
электронно-вычислительная техника;
справочные материалы,
письменные заметки.
Личные вещи участники экзамена оставляют в специально выделенном месте для их хранения до входа в пункт проведения экзамена.
При этом досмотр участников экзамена не допускается, подчеркивает Рособрнадзор. Организаторы и сотрудники не прикасаются к участникам проведения экзамена, а предлагают добровольно сдать вещи, на которые среагировал металлодетектор, в помещение для хранения.
Что происходит в аудитории.
Участников экзамена пускают в пункт проведения не ранее 9:00. У учащегося проверяют паспорт и пропуск/документ на экзамен, он проходит через рамку и оставляет личные вещи, которые нельзя брать на экзамен, в отведенном для хранения месте. Участник экзамена отправляется в аудиторию, в которой он был распределен согласно спискам.
На входе организатор еще раз смотрит паспорт, указывает, за каким столом учащийся будет писать экзамен. Каждое рабочее место пронумеровано, пересаживаться нельзя. В аудиториях есть часы, которые должны быть в поле зрения участников экзамена.
В 9:50 начинают зачитывать инструктаж. После его первой части с общими вопросами выдаются напечатанные индивидуальные комплекты материалов. Затем инструктаж продолжается, во время него учащиеся проверяют полученные экзаменационные материалы, штрихкоды, качество текста, заполняют бланк регистрации. Им также рассказывают, как заполнять бланк для записи ответов.
После окончания инструктажа учащимся объявляют время начала экзамена и указывают время его окончания.
Участников экзамена предупредят, когда до выполнения экзамена останется 30 минут и 5 минут.
Если ученик закончил экзамен раньше, он сдает все экзаменационные материалы, черновики и расписывается в ведомости. После окончания экзамена организатор объявляет о его завершении, просит положить все материалы и черновики на край стола и собирает их.
Можно ли выйти во время ЕГЭ.
Во время экзамена учащиеся имеют право выходить из аудитории, но только в сопровождении организатора, говорится в рекомендациях Рособрнадзора. Выход будет зафиксирован в ведомости, если ученик выходит несколько раз — все разы.
Если учащийся временно покидает аудиторию, ему нужно оставить экзаменационные материалы, паспорт, черновики и письменные принадлежности на своем рабочем столе.
Если стало плохо на экзамене.
Если на экзамене оказалось, что учащийся не может завершить выполнение работы по состоянию здоровья, он может покинуть пункт проведения экзамена досрочно, говорится в рекомендациях Рособрнадзора. К медицинскому работнику его сопроводят организаторы, также приглашается член государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Они составят акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам и поставят отметку на бланке. Этот акт будет документом, который подтверждает, что учащийся не завершил экзамен по уважительной причине, и будет основанием для допуска к экзамену по этому предмету в резервные сроки.
Если опоздал на экзамен.
ЕГЭ начинается в 10:00 по местному времени. В случае если учащийся опоздал на экзамен, его допустят в пункт проведения к сдаче экзамена, однако организаторы укажут, что время окончания экзамена, зафиксированное на доске или информационном стенде, не продлевается. Также для него не будут проводить инструктаж (исключение — случай, когда в аудитории нет других участников экзамена). Члену экзаменационной комиссии рекомендовано составить акт в свободной форме, его подпишет учащийся, руководитель пункта проведения экзамена и сам член ГЭК.
Как снизить тревогу перед ЕГЭ.
Для эффективной и спокойной подготовки к ЕГЭ важно выстроить четкую систему и план, рассчитать конкретное количество времени на подготовку в течение недели по каждому необходимому предмету, указала детский психолог, член национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов» Наталья Наумова.
В расписании обязательно должно быть время для отдыха, прогулок и развлечений.
На финишной прямой нужно отказаться от кружков и регулярных занятий, не связанных с экзаменами, но нельзя отказываться от спорта и прогулок, так как это залог хорошей работы мозга и позитивного настроя.
Необходимо хорошо высыпаться и полноценно питаться, иначе может произойти переутомление и нервное истощение, которые в итоге могут привести к ступору на экзамене.
Очень важно настраиваться позитивно, осознавать, что все возможное сделано, но не концентрироваться на негативных мыслях и возможных неудачах и не винить себя.
Дыхательные практики для снижения стресса — метод «бабочка».
Нужно скрестить руки на груди и поочередно похлопывать ими в течение пары минут, одновременно быстро двигая глазами из стороны в сторону, притом голова остается неподвижной. Затем сделать глубокий вдох и выдох. Упражнение при необходимости можно повторить несколько раз до достижения внутреннего спокойствия.
При этом, указывает психолог, важно мысленно давать себе слова поддержки, а не концентрироваться на негативных мыслях.
Упражнения для повышения умственной активности.
Нужно сильно напрячь мышцы по всем теле, а затем расслабиться, повторить это несколько раз. Также могут помочь легкие похлопывания, растирания рук, мочек ушей, спокойное дыхание, а также стакан воды.
Что делать родителям.
Родители должны оказывать ребенку максимальную поддержку, отметила Наумова. Не стоит указывать ребенку на ошибки или на то, что он уделил мало времени предмету и плохо подготовился, даже если это действительно так, советует эксперт.
Важно — не повышать уровень стресса: чем он выше, тем ниже концентрация внимания, хуже работают когнитивные функции, например, память может «давать сбой», пояснила психолог.
Для запоминания большого объема материала, который включают, например, история или обществознание, преподаватель Кочегаров советует использовать считалочки, ассоциации и другие «запоминалки», которые могут помочь вспомнить информацию в процессе экзамена. Родитель при этом должен контролировать психологическое состояние ребенка, меньше «наседать» и контролировать и чаще высказывать слова поддержки, указал Кочегаров.
«Настраиваться на ЕГЭ нужно всей семьей. Важно помнить, что это лишь этап, испытание, которое должно объединить близких людей, а не превратить дом в поле боя. Ведь стресс способен повлиять на результаты даже очень уверенного в своих знаниях ученика», — отметила Светлана Загер.
Родители могут поддержать ребенка не только советом, но и предложением прогуляться вместе или посмотреть фильм, поговорить о чем-то, что не связано с экзаменами, или, например, поиграть в шахматы. Информированность родителей и подростков о порядке проведения экзамена, его особенностях, вариантах пересдачи, апелляции, дополнительных сценариях при не очень благоприятном исходе по баллам обеспечит более ясное представление и избавит от лишних страхов.
Даже в случае невысоких результатов есть другие пути, которые могут оказаться не менее интересными для подростка: другая специальность или вуз (лучше выбирать несколько вариантов), колледж или год подработки и дополнительной подготовки, указала Загер.
«Важно осознавать, что экзамен всегда можно пересдать. Если не воспринимать его как судьбоносное событие, от которого зависит все, тогда страх отступает и результат становится лучше», — отметила психолог Наумова.