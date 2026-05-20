Как сдавать ЕГЭ. Инструкция

Если на экзамене оказалось, что учащийся не может завершить выполнение работы по состоянию здоровья, он может покинуть пункт проведения экзамена досрочно, говорится в рекомендациях Рособрнадзора. К медицинскому работнику его сопроводят организаторы, также приглашается член государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Они составят акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам и поставят отметку на бланке. Этот акт будет документом, который подтверждает, что учащийся не завершил экзамен по уважительной причине, и будет основанием для допуска к экзамену по этому предмету в резервные сроки.