В аэропорту Красноярска изъяли 25 кг запрещенной продукции у пассажиров международных рейсов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления Россельхознадзора по краю провели проверки в аэропорту Красноярск в период с 1 по 15 мая в рамках пограничного ветеринарного контроля. За это время проконтролировано 119 международных рейсов.
В ходе досмотра ручной клади и багажа у пассажиров изъяли 25 кг молочной, мясной, рыбной продукции, а также меда, ввезенных с нарушением ветеринарно-санитарных требований из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Вся опасная продукция была уничтожена на месте в специализированной печи.
К административной ответственности привлечены 22 человека.
Кроме того, за указанный период специалисты оформили вывоз трех домашних животных — собаки породы кавапу и двух кошек (экзотическая короткошерстная и чаузи), которые следовали с владельцами в Италию, Кипр и Грецию.
Также в регион был оформлен ввоз партии из 1,5 тысячи декоративных птиц — попугаев, доставленных из Кыргызстана.
16+