С начала мая из Калининградской области вывезли более четырёх тысяч тонн мясной продукции. Чаще всего в другие регионы России отправляли полуфабрикаты. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
С 1 по 15 мая сотрудники ведомства проверили 4,4 тысячи тонн мясной продукции, предназначенной для отправки в другие регионы. «Этот объём включает свыше трёх тысяч тонн полуфабрикатов (более 200 партий), более 1280 тонн готовой мясоколбасной продукции (140 партий) и свыше 166 тонн мясных и мясосодержащих консервов (36 партий)», — рассказали в пресс-службе.
Специалисты проверили товар при вывозе в пунктах пропуска. По результатам досмотра продукцию отправили в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Липецкую и Пензенскую области.