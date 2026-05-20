В 10 районах Иркутской области завершился отопительный сезон

IrkutskMedia, 20 мая. В Иркутской области обсудили предстоящую подготовку к отопительному сезону на период 2026—2027 годов. В 10 районах региона уже провели отключение теплоснабжения, ещё в 8 муниципалитетах к данному этапу только приступили.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, батареи уже перестали давать тепло в Свирске, Саянске, Черемхово, Боханском, Зиминском, Осинском, Черемховском районах, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском муниципальных округах. В Иркутске и Усолье-Сибирском, Нижнеудинском, Усольском, Шелеховском районах и Нижнеилимском, Качугском, Чунском МО отопление отключат в ближайшее время. Сейчас в регионе остановили работу 359 котельных, под отключение попали 6076 жилых домов и 1125 социально значимых организаций. Позже всех (в конце мая) текущий отопительный период завершится в населённых пунктах севера региона — Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском районах.
На предстоящий отопительный сезон по ряду муниципалитетов остаются проблемными некоторые вопросы: нет актуальной схемы теплоснабжения, не согласованы планы ликвидации аварийных ситуаций, отсутствуют заявки на формирование запаса топлива. Также на местах ещё не завершена работа формированию планов на отопительный период.
«Организация теплоснабжения населения и обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Вместе с тем, в правительстве Иркутской области на постоянном контроле находится прохождение отопительного периода в ряде муниципальных образований, а также подготовка на всей территории региона к отопительному периоду 2026−2027 годов. Министерством жилищной политики и энергетики области совместно с муниципальными образованиями на основании предоставленных муниципалитетами заявок на финансирование формируется перечень первоочередных мероприятий», — рассказал во время совещания заместитель председателя правительства региона Александр Суханов.
Министр подчеркнул, что для начала полноценной работы по запуску отопительной системы в будущий период отдельного внимания требует вопрос получения муниципалитетами и теплоснабжающими организациями паспортов готовности сетей.
Министерство жилищной политики и энергетики региона ведёт мониторинг предоставления муниципалитетами планов подготовки систем ЖКХ, графиков противоаварийных тренировок к отопительному сезону. Также министерство совместно с Центром энергосбережения следит за сбором сведений для формирования паспорта ЖКХ региона.
Прошедший отопительный период показал ряд существующих проблем в коммунальной инфраструктуре региона. Александр Суханов напомнил, что за 2025−2026 сезон произошло две крупных аварии на теплосетях Ангарска и Бодайбо. В последнем указанном муниципалитете последствия устраняют до сих пор.
«….Но самое главное, что страдают в этих ситуациях в первую очередь люди, их качество жизни. И наша задача сегодня — объединить усилия всех уровней власти, ресурсоснабжающих организаций и всех ответственных ведомств для недопущения подобных происшествий и минимизации рисков любых аварийных эпизодов», — подчеркнул запредседателя регионального правительства.
Для формирования запаса топлива на предстоящий отопительный сезон в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности организуют поставку (северный завоз) топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). На данный момент уже законтрактовано 9,72 тысячи тонн ТЭР, доставлено 8,62 тысячи тонн ТЭР. Для субсидирования затрат на доставку указанных ресурсов в 2025—2026 года из областного бюджета выделено 2,1 млрд рублей. Данная сумма даётся также для возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям.
Ранее агентство рассказывало, что власти Братска назвали точную дату завершения отопительного сезона. Первыми от отопления начнут отключать объекты социально-бытового и коммунального назначения.