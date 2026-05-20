В 10 районах Иркутской области завершился отопительный сезон

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, батареи уже перестали давать тепло в Свирске, Саянске, Черемхово, Боханском, Зиминском, Осинском, Черемховском районах, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском муниципальных округах. В Иркутске и Усолье-Сибирском, Нижнеудинском, Усольском, Шелеховском районах и Нижнеилимском, Качугском, Чунском МО отопление отключат в ближайшее время. Сейчас в регионе остановили работу 359 котельных, под отключение попали 6076 жилых домов и 1125 социально значимых организаций. Позже всех (в конце мая) текущий отопительный период завершится в населённых пунктах севера региона — Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском районах.