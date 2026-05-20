Якутская лайка Айкун помогает участникам арктических экспедиций в Красноярском крае

Девятилетняя якутская лайка по кличке Айкун стала настоящим участником арктических экспедиций Норильского местного отделения Русского географического общества. Вместе со своим.

Девятилетняя якутская лайка по кличке Айкун стала настоящим участником арктических экспедиций Норильского местного отделения Русского географического общества. Вместе со своим хозяином Дмитрием Кошкой пёс уже несколько лет сопровождает исследователей в поездках по северу Красноярского края. Айкун регулярно участвует в полевых выездах и хорошо знаком тем, кто работает в Арктике. Летом он помогает охранять детский туристический лагерь на озере Лама в бухте Урванцева, сопровождает группы в походах и следит за безопасностью участников. [caption id= «attachment_367090» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Норильское местное отделение РГО[/caption] По словам руководителя лагеря Татьяны Хвостовой, дети быстро находят общий язык с четвероногим помощником, а сам Айкун стал настоящей душой компании. В 2025 году лайка вошла в состав экспедиции Русского географического общества, которая занималась поиском и идентификацией затонувшего сухогруза «Тбилиси» в Енисейском заливе Карского моря. А в 2026 году Айкун сопровождал исследователей на озере Лыто, где специалисты изучали следы древней мамонтовой фауны. [caption id= «attachment_367091» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Норильское местное отделение РГО[/caption] За годы путешествий следы якутской лайки остались на побережье Карского моря, в арктической тундре и на берегах северных озер. Сегодня Айкун продолжает сопровождать исследователей и остается одним из самых необычных участников экспедиций Русского географического общества. Напомним, что красноярцам рассказали, какие локации на острове Татышев нуждаются в обработке от клещей.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
