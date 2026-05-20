В Роскомнадзоре опровергли долг Хабиба Нурмагомедова на 300 тысяч

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов полностью выплатил обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. В ведомстве уточнили, что на 19 мая 2026 года задолженности за спортсменом не числится.

В Роскомнадзоре заявили, что все необходимые платежи были внесены в полном объеме. Речь идет об обязательных отчислениях, связанных с размещением рекламы в интернете.

Ранее 19 мая в СМИ появилась информация о долге Нурмагомедова перед Роскомнадзором на сумму 300 тысяч рублей. Сообщалось, что экс-боец якобы не оплатил обязательные сборы и мог столкнуться с блокировкой счетов. Также указывалось, что ограничения по счетам спортсмена уже вводились в 2024 и 2025 годах.

Последний поединок Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года. Тогда на турнире UFC он победил американского бойца Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры. Свое решение спортсмен объяснил обещанием, данным матери, не выходить в октагон без отца.

После ухода из профессионального спорта Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

