ФСБ: житель Краснодара задержан за подготовку поджога на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара, который подозревается в подготовке поджога объекта энергообеспечения железной дороги по заданию украинских кураторов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Мужчину завербовали через Telegram. По заданию кураторов он должен был поджечь «один из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона с использованием самодельных зажигательных устройств».
Кроме того, задержанный распространял ложную информацию о российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также призывал финансировать незаконное вооруженное формирование, действующее под патронажем ВСУ.
На днях сотрудники ФСБ России вычислили и арестовали сразу двух человек в Крыму по подозрению в государственной измене.
До этого сотрудники ФСБ провели масштабную операцию сразу в восьми российских регионах и задержали семерых граждан, которые помогали украинским спецслужбам.