Власти назвали самые востребованные у иностранцев медуслуги в Беларуси

Назван топ-5 медуслуг, за которыми иностранцы приезжают в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Стали известные самые частые медуслуги, за которыми в Беларусь едут иностранцы, пишет БелТА.

По словам начальника отдела информации и связи «Медицинская инициатива», координатора медицинского туризма при комитете по здравоохранению Мингорисполкома Александра Труса, медицинский туризм с каждым годом становится все популярнее среди иностранцев. По данным Минздрава, за последние пять лет количество медуслуг, оказанных иностранным гражданам, увеличилось в полтора раза.

В топ-5 самых востребованных услуг среди иностранцев вошли трансплантология, медосмотры и диагностика, онкология, стоматология, акушерство и гинекология.

— В Минске разрабатываются комплексные медицинские туры, когда иностранные граждане получают не только необходимые услуги, но и имеют возможность полноценно узнать город, — отметил Трус.

