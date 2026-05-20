В Прикамье производитель калийных удобрений объявил целевой набор выпускников школ.

На период обучения горнодобывающее предприятие предоставляет студентам техникумов и вузов ежемесячную стипендию, оплачиваемую производственную практику в подземном и поверхностном комплексах на рудоуправлениях компании, а также методическую помощь в подготовке учебных и дипломных проектов. Иногородние учащиеся техникумов обеспечиваются бесплатным проживанием и питанием. Выпускникам гарантировано трудоустройство по специальности, выплата подъемных при приеме на работу, участие в жилищной программе, профессиональный и карьерный рост.