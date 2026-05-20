В Прикамье производитель калийных удобрений объявил целевой набор выпускников школ.

В Прикамье выпускники 9-х и 11-х классов смогут поступить в техникумы и вузы для обучения по востребованным в компании «Уралкалий» специальностям.
Юноши и девушки, окончившие 11 классов, освоят наиболее интересную для себя специальность из большого списка, в который входят «маркшейдерское дело», «горные машины и оборудование», «подземная разработка рудных месторождений», «электроснабжение», «геология» и т. д.
Выпускникам 9-х классов компания предлагает обучение по специальностям «химическая технология неорганических веществ», «эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «подземная разработка месторождений полезных ископаемых», а также по 11 другим актуальным направлениям.
Студенты-целевики получат высшее и среднее профессиональное образование в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Уральском государственном университете путей сообщения, Березниковском политехническом и Соликамском горно-химическом техникумах, а также в других учебных заведениях.
На период обучения горнодобывающее предприятие предоставляет студентам техникумов и вузов ежемесячную стипендию, оплачиваемую производственную практику в подземном и поверхностном комплексах на рудоуправлениях компании, а также методическую помощь в подготовке учебных и дипломных проектов. Иногородние учащиеся техникумов обеспечиваются бесплатным проживанием и питанием. Выпускникам гарантировано трудоустройство по специальности, выплата подъемных при приеме на работу, участие в жилищной программе, профессиональный и карьерный рост.