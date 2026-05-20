Власти предложили новый способ борьбы с «одноразовыми» симками

Правительство внесло в законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру, которая позволит пресечь использование «одноразовых» SIM-карт, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Внесенные поправки предусматривают, что договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Такое условие позволит гарантировать, что злоумышленники не смогут быстро «избавиться» от SIM-карт, которые использовали в мошеннической схеме, объяснил Григоренко.
«При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет, — заверил вице-премьер. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит его, что хочет отказаться от услуг связи. Такую обязанность для операторов мы зафиксировали в законопроекте».
Первый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством был принят в 2025 году. В декабре того же года правительство внесло в Госдуму второй пакет. В первом чтении его приняли в феврале 2026 года, рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на май.
Во второй пакет мер против кибермошенников вошло около 20 инициатив. Среди них ограничения по количеству банковский карт, а также возможность установить самозапрет на звонки из-за границы. Помимо этого, предлагается внедрить автоматизированный обмен данными между операторами связи и банками. Это будет сделано с помощью ГИС «Антифрод». Также будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий.