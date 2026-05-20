В Башкирии новая археологическая находка — меч с нефритовым перекрестием

Железное оружие было найдено в Кигинском районе.

Источник: Администрация Уфы

Как сообщают в Национальном музее РБ, местный житель с. Верхние Киги Кигинского района сообщил о случайной находке железного меча на склоне горы напротив своего дома. 17 мая член Региональной общественной организации «Археологическое общество РБ» Сергей Чехонин и хранитель фондовой коллекции «Археология» нацмузея, кандидат исторических наук Светлана Воробьева выехали на место и подтвердили подлинность информации.

Меч является уникальным предметом эпохи раннего железа: двулезвийный, железный, с рукоятью, с нефритовым перекрестием. Длина 89,5 см. Вероятнее всего, предмет принадлежал кочевникам и является импортом китайского происхождения, датируется I—II вв. н.э. На сегодняшний день это единственный меч с нефритовым перекрестием, найденный на территории Башкортостана. Находка меча на склоне горы и отсутствие рядом других артефактов говорит о том, что это место, вероятнее всего, является культовым, где кочевниками устанавливалось святилище с оружием для совершения обрядов поклонения богу войны.

О том, когда можно будет увидеть находку в экспозициях музея, станет известно позже.