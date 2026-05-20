Над регионами России ночью 20 мая сбито свыше 270 БПЛА противника

В ночь на 20 мая ВСУ атаковали дальними беспилотниками находящиеся за пределами зоны СВО регионы России. Подразделениями противовоздушной обороны перехвачено 273 летательных аппарата самолетного типа.

Источник: "Российская газета"

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, противник атаковал инфраструктурные объекты в 20 регионах страны.

В течение всей ночи воздушная тревога объявлялась в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Атаке подверглись Кубань и Ставропольский край, Крым и Татарстан, а также Подмосковье.

В Ростовской области противник пытался атаковать в грозу, но мобильные огневые группы и ракетные дивизионы ПВО уничтожили 20 БПЛА в Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах.

На Ставрополье двойному удару беспилотников подверглась промышленная зона Невинномысска.

Мэр города, Герой России Михаил Миненков призвал местных жителей соблюдать правила безопасности: «, что из-за угрозы БПЛА занятия в школах отменены: “Пока всех прошу быть в укрытии, дома, не подходить к окнам…. Враг на 7 00 утра атакует, идет противовоздушный бой! Ждем команды! В школу не идем!”.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, и будет уточняться.

