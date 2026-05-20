26 мая прозвенят последние звонки для 19 тысяч красноярских школьников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В школах Красноярска 26 мая, во следующий вторник, пройдут торжественные линейки, посвященные последнему звонку.
В этом году учебу завершают почти 6 тысяч одиннадцатиклассников и более 13 тысяч девятиклассников.
Праздничные мероприятия начнутся с поднятия флага и исполнения гимна России, отмечают в мэрии. В программе — выступления педагогов, родителей и самих учеников, а также творческие номера, посвященные школьной жизни. Кульминацией станет традиционный последний звонок колокольчика, который даст первоклассница на плечах выпускника.
В 2026 году самой крупной по числу выпускников станет школа № 150 — здесь выпускаются 300 одиннадцатиклассников. Самой малочисленной окажется Мининская школа, которую оканчивают 8 человек.
После торжественных мероприятий школьников ждет основной период ЕГЭ, который стартует 1 июня. Вручение аттестатов запланировано на 27 июня.