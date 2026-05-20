Международный «Букер» вручили за книгу «Тайваньские путевые заметки»

Международный Букер появился в 2005 году, но в нынешнем виде существует с 2016-го. Сначала награда вручалась раз в два года за вклад писателя в литературу в целом. Позднее она стала ежегодной — за книгу, переведенную на английский и опубликованную в Великобритании или Ирландии. В отличие от классического «Букера», международный допускает к участию не только романы, но и сборники рассказов.