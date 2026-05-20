Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международный «Букер» вручили за книгу «Тайваньские путевые заметки»

Книга «Тайваньские путевые заметки» получила Международную Букеровскую премию. Роман тайваньской писательницы Ян Шуан-цзы впервые опубликован в 2020 году, через четыре года его перевели на английский.

Источник: РБК

Международную Букеровскую премию 2026 года получила книга Taiwan Travelogue («Тайваньские путевые заметки») автора Ян Шуан-цзы. Произведение было переведено с китайского языка на английский тайваньской переводчицей Линь Кинг. Церемония прошла 19 мая в галерее Tate Modern в Лондоне.

«Тайваньские путевые заметки» — первая книга, переведенная с китайского языка и удостоенная Международной Букеровской премии. Роман, представляющий собой художественный перевод найденных японских путевых заметок, исследует историю, власть, классовые различия, колониализм и любовь через призму кулинарного путешествия двух женщин по контролируемому Японией Тайваню в 1930-х годах", — говорится на сайте организаторов премии.

По правилам премии гонорар в £50 тыс. делится поровну между автором и переводчиком. Еще £5 тыс. получают книги, вошедшие в шорт-лист: по £2,5 тыс. автору и переводчику.

Всего на премию 2026 года издатели подали 128 произведений. Победителя выбрали из шести финалистов. В шорт-лист также вошли:

The Nights Are Quiet in Tehran («Ночи над Тегераном тихие») Шиды Базьяр, Германия, перевод с немецкого;

She Who Remains («Та, кто осталась») Рене Карабаш, Болгария, перевод с болгарского;

The Director («Режиссер») Даниэля Кельмана, Германия, перевод с немецкого;

On Earth As It Is Beneath («На Земле, какая она есть») Аны Паулы Майи, Бразилия, перевод с португальского;

The Witch («Ведьма») Мари Ндиай, Франция, перевод с французского.

Что известно о премии.

Международный Букер появился в 2005 году, но в нынешнем виде существует с 2016-го. Сначала награда вручалась раз в два года за вклад писателя в литературу в целом. Позднее она стала ежегодной — за книгу, переведенную на английский и опубликованную в Великобритании или Ирландии. В отличие от классического «Букера», международный допускает к участию не только романы, но и сборники рассказов.

За последние годы Международный «Букер» стал площадкой для языков, редко попадающих в центр англоязычной литературной индустрии. В 2016 году премию получила Хан Ган с романом The Vegetarian («Вегетарианец»), переведенным с корейского. В 2022-м победила Гитанджали Шри с Tomb of Sand («Могила из песка»), переведенным с хинди. В 2023-м — Георги Господинов с Time Shelter («Временной приют»), переведенным с болгарского.

В 2025 году премию получили индийская писательница Бану Муштак и переводчица Дипа Бхасти за сборник Heart Lamp («Лампа в форме сердца»), написанный на языке Южной Индии каннада. Это была первая книга, переведенная с этого языка. На каннада говорит около 65 млн человек. Победа Heart Lamp также стала первым случаем, когда премию получил сборник рассказов. В книгу вошли 12 текстов о жизни женщин и девочек в мусульманских общинах на юге Индии. Бану Муштак стала второй индийской писательницей, получившей Международный «Букер», после Гитанджали Шри, а Дипа Бхасти — первой индийской переводчицей, удостоенной этой награды.

Классический «Букер» присуждается книге, написанной на английском языке и опубликованной в Великобритании или Ирландии. В 2025 году его получил британско-венгерский писатель Дэвид Салэй за роман Flesh («Плоть»). Размер премии также составил £50 тыс.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше