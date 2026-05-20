Международный «Букер» вручили за книгу «Тайваньские путевые заметки»

Международную Букеровскую премию 2026 года получила книга Taiwan Travelogue («Тайваньские путевые заметки») автора Ян Шуан-цзы. Произведение было переведено с китайского языка на английский тайваньской переводчицей Линь Кинг. Церемония прошла 19 мая в галерее Tate Modern в Лондоне.
«Тайваньские путевые заметки» — первая книга, переведенная с китайского языка и удостоенная Международной Букеровской премии. Роман, представляющий собой художественный перевод найденных японских путевых заметок, исследует историю, власть, классовые различия, колониализм и любовь через призму кулинарного путешествия двух женщин по контролируемому Японией Тайваню в 1930-х годах", — говорится на сайте организаторов премии.
По правилам премии гонорар в £50 тыс. делится поровну между автором и переводчиком. Еще £5 тыс. получают книги, вошедшие в шорт-лист: по £2,5 тыс. автору и переводчику.
Всего на премию 2026 года издатели подали 128 произведений. Победителя выбрали из шести финалистов. В шорт-лист также вошли:
The Nights Are Quiet in Tehran («Ночи над Тегераном тихие») Шиды Базьяр, Германия, перевод с немецкого;
She Who Remains («Та, кто осталась») Рене Карабаш, Болгария, перевод с болгарского;
The Director («Режиссер») Даниэля Кельмана, Германия, перевод с немецкого;
On Earth As It Is Beneath («На Земле, какая она есть») Аны Паулы Майи, Бразилия, перевод с португальского;
The Witch («Ведьма») Мари Ндиай, Франция, перевод с французского.
Что известно о премии.
Международный Букер появился в 2005 году, но в нынешнем виде существует с 2016-го. Сначала награда вручалась раз в два года за вклад писателя в литературу в целом. Позднее она стала ежегодной — за книгу, переведенную на английский и опубликованную в Великобритании или Ирландии. В отличие от классического «Букера», международный допускает к участию не только романы, но и сборники рассказов.
За последние годы Международный «Букер» стал площадкой для языков, редко попадающих в центр англоязычной литературной индустрии. В 2016 году премию получила Хан Ган с романом The Vegetarian («Вегетарианец»), переведенным с корейского. В 2022-м победила Гитанджали Шри с Tomb of Sand («Могила из песка»), переведенным с хинди. В 2023-м — Георги Господинов с Time Shelter («Временной приют»), переведенным с болгарского.
В 2025 году премию получили индийская писательница Бану Муштак и переводчица Дипа Бхасти за сборник Heart Lamp («Лампа в форме сердца»), написанный на языке Южной Индии каннада. Это была первая книга, переведенная с этого языка. На каннада говорит около 65 млн человек. Победа Heart Lamp также стала первым случаем, когда премию получил сборник рассказов. В книгу вошли 12 текстов о жизни женщин и девочек в мусульманских общинах на юге Индии. Бану Муштак стала второй индийской писательницей, получившей Международный «Букер», после Гитанджали Шри, а Дипа Бхасти — первой индийской переводчицей, удостоенной этой награды.
Классический «Букер» присуждается книге, написанной на английском языке и опубликованной в Великобритании или Ирландии. В 2025 году его получил британско-венгерский писатель Дэвид Салэй за роман Flesh («Плоть»). Размер премии также составил £50 тыс.