Московские аэропорты перевели на особый режим работы

Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.
В публикации говорится, что в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства, аэропорт Домодедово осуществляет прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами.
Что касается аэропорта Внуково, то в Росавиации уточнили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Пассажиров предупредили об изменениях в расписании рейсов.
Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково за ночь дважды закрывали и открывали из-за угрозы БПЛА.
