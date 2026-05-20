Временное удостоверение будут выдавать автоматически

Теперь временное удостоверение личности будет оформляться в автоматическом режиме для каждого гражданина, а не исключительно по его личной инициативе. Министерство внутренних дел утвердило обновлённый формат данного документа, о чём сообщает издание «Парламентская газета».
Такой документ понадобится на период ожидания нового паспорта — например, при наступлении возраста 20 или 45 лет, при изменении фамилии либо в случае утраты старого удостоверения. Без него невозможно официально трудоустроиться, оформить пенсионные выплаты или приобрести билет на железнодорожный транспорт.
На лицевой стороне актуального бланка теперь размещено изображение государственного герба Российской Федерации. Каждому такому документу будет присвоен индивидуальный номер, состоящий из серии и восьми цифр.
Также это удостоверение можно будет заменить или запросить новое при утере. Процедура проще, чем при утере настоящего паспорта.
