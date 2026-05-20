«Сосед» в чате может оказаться мошенником: россиян предупредили о фейковых Telegram-каналах с оповещениями об атаках БПЛА

Злоумышленники начали рассылать через открытые домовые и районные чаты ссылки на фейковые Telegram-каналы. Аферисты маскируются под сервисы оповещения о беспилотных и ракетных атаках, рассказали РИА Новости эксперты департамента защиты от цифровых рисков компании F6.
По словам специалистов, ссылки распространяются от имени якобы соседей, но на самом деле аккаунты, с которых идет рассылка, — фейковые. Мошенники вступают в открытые чаты по доступным ссылкам-приглашениям, затем какое-то время находятся в «спящем» режиме. За это время профиль наполняют фотографиями, создавая видимость живого аккаунта, чтобы повысить доверие.
Их каналы часто содержат в названии слова «Радар» и «Москва», а на заставках — символику столицы, предупреждают эксперты. Такие каналы используются для угона аккаунтов и распространения вирусов. Например, в одном из них каждое сообщение сопровождалось предложением перейти к Telegram-боту. Подключившись к боту, пользователь дает доступ к своим данным. В дальнейшем бот может прислать фишинговую ссылку или вредоносный файл.
Специалисты советуют не подписываться на сомнительные каналы и отключать в чатах добавление пользователей по открытой ссылке-приглашению.
