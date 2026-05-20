Как Хабаровск справляется с экологическими проблемами сегодня

Хабаровск — крупный промышленный и культурный центр Дальнего Востока, где урбанизация создает серьезную нагрузку на окружающую среду. В краевой столице экологические проблемы переплетаются с активной работой по их решению, и позитивная динамика уже заметна. В марте 2026 года на Амуре в районе Хабаровска заметили маслянистые пятна. Как выяснилось, произошел сброс технических вод с Хабаровской ТЭЦ-1. Причиной стали работы по модернизации нефтеловушки: подрядчик перевел сброс воды во временный обводной канал, что привело к переполнению системы. На водной глади образовалась радужная пленка. Анализ проб Росприроднадзора показал шокирующие цифры: превышение предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам составило 450 раз, по взвешенным веществам — 439 раз. ТЭЦ-1 обязана завершить строительство очистных сооружений до конца 2026 года по решению районного суда, вынесенному еще в 2019 году. Стоимость работ составит около 300 млн рублей. Сейчас нефтеловушка выведена из эксплуатации по временной схеме, техногенная грязь будет вывезена на утилизацию. Ситуация находится под контролем надзорных органов. Природоохранная прокуратура проводит проверку, а общественные экологи фиксируют каждый инцидент. Важно, что ТЭЦ-1 наконец приступила к реализации проекта, который требовал суд. В начале 2026 года на улице Осиповка произошел прорыв неочищенных стоков. По данным общественной экологической инспекции ОЭД «Защита природы», нечистоты уходили прямо в Амур — ситуация, которая повторяется в северной части города почти каждый год. Попадание сточных вод ведет к нарушению водной экосистемы и создает риски для здоровья горожан в прибрежной зоне. Еще один показательный случай — Николаевский аэропорт. Транспортная прокуратура обнаружила, что авиапредприятие не следит за очистными сооружениями: объекты захламлены, фильтров и насосов нет. Сточные воды сбрасывались в Амур без разрешения. Юрлицо оштрафовали на 50 тысяч рублей и обязали привести все в нормативное состояние. Инциденты больше не замалчиваются. Инспекторы «Защиты природы» оперативно фиксируют нарушения, прокуратура проводит проверки. Жители и активисты требуют не временных решения, а системной модернизации очистных сооружений. Проблема вывоза мусора знакома многим хабаровским дворам, но есть и локальные победы. В микрорайоне Березовка на пересечении улиц Октябрьской и Богородской ситуацию с переполненными баками удалось переломить благодаря государственно-частному партнерству. Девелопер установил новую современную площадку, а управляющие организации заменили старые баки на пластиковые. В бюджете 2026 года на федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» заложено более 2 млрд рублей. Планируется закупить 53 установки для сортировки и сжигания отходов. Проблему утилизации отходов также решают с помощью акции «Чистый берег», которая давно стала визитной карточкой экологического волонтерства в Хабаровске. Летом 2025 года десять трудовых отрядов школьников вывезли 30 мешков мусора с острова Заячий и сквера в Березовке. В целом по городу волонтеры очистили 200 километров береговой линии, собрав более 800 кубов отходов. Проблемы остаются: малые реки требуют расчистки, коммунальные сети продолжают изнашиваться, а некоторые предприятия годами откладывали модернизацию. Однако вектор задан верно. ТЭЦ-1 наконец приступила к строительству очистных за 300 млн рублей, аэропорт оштрафован и обязан навести порядок, а общественные экологи и прокуратура держат ситуацию на контроле. Анна Тихонова.