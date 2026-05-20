В Красноярске начали монтировать каркас новой школы на 1280 мест

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на площадке строительства школы в районе Агроуниверситета подрядчик начал монтаж каркаса здания.
Сейчас специалисты армируют пол цокольного этажа четвертого блока и устанавливают колонны. После заливки монолитной плиты начнется монтаж перекрытия. На площадке также продолжаются земляные работы и устройство свайного поля для остальных блоков. Для строительства задействованы три башенных крана.
Школу возводят на пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышева. Здание рассчитано на 1280 мест и будет состоять из четырех блоков, соединенных теплым переходом.
Проект предусматривает большой актовый зал, спортивный блок с залами для гимнастики, хореографии и фитнес-аэробики, столовую с обеденным залом на 625 мест, библиотеку, конференц-зал, фотокиностудию, а также мастерские по столярному делу и домоводству.
Архитектурное решение связано с особенностями участка и рельефа. Блоки школы будут разной высоты, а благоустройство территории выполнят в многоуровневом формате.
Как уточнили в мэрии Красноярска, школу планируют сдать в 2028 году.