Девятилетняя девочка-партизанка из Артемовска заклинила башню танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее отец рассказал, что неисправный танк был отправлен на задачу, где его сразу подбили.
— Напротив нашего дома украинские военные ставили танки. И поскольку это происходило очень часто, мы все равно разговаривали, входили в доверие. И дочь попросилась залезть в танк, — рассказал мужчина.
При этом ребенок рассказал, что не помнит технических подробностей, однако башню машины заклинить получилось, передает ТАСС.
Стало известно, что у бойцов 160-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины перед отправкой в Сумскую область взяли образцы ДНК и предупредили, что никто не вернется живым.
18 мая удар по группе французских инструкторов, которые причастны к террористическим атакам на Крым и другие российские регионы, был нанесен в западном пригороде Одессы.
Также появилась информация, что среди солдат Вооруженных сил Украины начал массово распространяться хантавирус. Распространению болезни способствует антисанитария, грызуны и ослабленный иммунитет.