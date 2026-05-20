ПВО отразила атаку БПЛА в Нижегородской области в ночь на 20 мая

Известно, что регион подвергся вражеской атаке в период с 20.00 19 мая до 7.00 20 мая. За это время силы ПВО сбили 273 украинских дрона над субъектами РФ. БПЛА были перехвачены в 20 регионах, а также в акваториях Азовского и Черного морей. О том, сколько именно беспилотников удалось обезвредить над Нижегородской областью, в федеральном ведомстве не уточнили.