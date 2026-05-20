ПВО отразила атаку БПЛА в Нижегородской области в ночь на 20 мая

Прошедшей ночью в Нижегородской области уничтожили БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Известно, что регион подвергся вражеской атаке в период с 20.00 19 мая до 7.00 20 мая. За это время силы ПВО сбили 273 украинских дрона над субъектами РФ. БПЛА были перехвачены в 20 регионах, а также в акваториях Азовского и Черного морей. О том, сколько именно беспилотников удалось обезвредить над Нижегородской областью, в федеральном ведомстве не уточнили.
Напомним, что повышенная угроза атаки БПЛА стала причиной перевода школьников на дистанционное обучение. На онлайн-режим перешли образовательные учреждения Кстовского района.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.