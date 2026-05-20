Впиваются в дёсны! Эксперт Рыбакова сказала, как защитить собаку от клещей

Лучшее решение — комплексный подход, утверждает учёный.

Прививка, таблетка, ошейник, капли — чем защитить питомца от клещей этим летом? Лучшее решение — комплексный подход, утверждает специалист-эксперт ветеринарно-санитарного контроля, учёный СФУ Галина Рыбакова.

О том, как подобрать для любимого «хвостика» подходящие средства, и как долго их использовать — в материале krsk.aif.ru.

Обязательный контроль.

«В моей практике обычно так: начало марта — ошейники от клещей уже надеваем. За сезон меняем по паре ошейников каждой собаке, чтобы до устойчивых холодов — примерно до конца октября — их действия хватило», — делится опытом Галина Рыбакова, вспоминая, как по весне, задолго до полного схода снега её шарпеи могли принести по пять клещей с короткой прогулки.

По возвращению домой — обязательный контроль, особенно если гуляли по необработанной территории. Осматривая питомца, не забудьте заглянуть в пасть: случается, что паразиты заползают туда и впиваются в дёсны.

Если оставшийся незамеченным в шерсти клещ упадёт с собаки дома, под угрозой могут оказаться все члены семьи, поэтому пренебрегать тщательным осмотром после каждой прогулки попросту опасно.

Важная подстраховка.

Бывает, что в начале сезона или, напротив, в его разгаре противопаразитарных ошейников в продаже нет.

В качестве замены можно использовать капли на холку. «Применяем их, когда нужно быстро добиться необходимого эффекта. Обработка этим средством требует более частого повторения процедуры», — отмечает учёный.

Летом, когда так хочется выбраться поближе к воде или прогуляться по лесу, стоит воспользоваться дополнительной защитой: спреем.

Перед выходом им можно обработать грудь, живот и лапы питомца, чтобы максимально отпугнуть кровососов. Препарат останется на шерсти даже после купания в реке — но его излишки смоются шампунем дома.

Индивидуальный подход.

Таблетки, по словам эксперта, — пожалуй, самый неоднозначный вариант защиты от членистоногих из-за возможных побочных реакций.

«Что касается прививок для домашних питомцев: они не защищают от всех инфекций, которые переносят клещи — ими можно уберечь животное от конкретного заболевания», — предупреждает Галина Рыбакова.

Средства для защиты животных многофункциональны: их действие направлено сразу против нескольких видов паразитов. Но полностью полагаться на какое-то одно не стоит: лучше проконсультироваться с ветеринаром и подобрать комплексное решение с учётом существующих рисков и индивидуальных особенностей питомца (возраста, склонности к аллергиям и т.д.).

При этом какие бы меры защиты вы не выбрали, нужно тщательно соблюдать сроки обработки, проверять собак после прогулок и наблюдать за их состоянием: поведением, настроением и аппетитом. Всё это требует времени — но является неотъемлемой частью жизни владельцев животных, говорит учёный.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как обезопасить от присасывания клещей себя и семью.