В Смидовичском районе водитель сдал назад и сбил 74-летнюю женщину

Авария случилась в 11:15 в районе дома № 41 по улице Советской. Водитель автомобиля «Ниссан Серена Гибрид» сдавал назад и не убедился в безопасности манёвра. В этот момент позади машины находилась пожилая женщина. Водитель совершил на неё наезд. Пенсионерка получила телесные повреждения. На автомобиле скорой помощи её отправили в Краевую клиническую больницу № 2 в Хабаровск. Госпитализация женщине не потребовалась.