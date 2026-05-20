В Смидовичском районе водитель сдал назад и сбил 74-летнюю женщину

В посёлке Волочаевка-2 Смидовичского района 19 мая 2026 года водитель иномарки при движении задним ходом наехал на 74-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Хабаровск. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Госавтоинспекция Еврейской автономной области сообщила, что за прошедшие сутки на территории области зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий. В одном из них пострадал человек.
Авария случилась в 11:15 в районе дома № 41 по улице Советской. Водитель автомобиля «Ниссан Серена Гибрид» сдавал назад и не убедился в безопасности манёвра. В этот момент позади машины находилась пожилая женщина. Водитель совершил на неё наезд. Пенсионерка получила телесные повреждения. На автомобиле скорой помощи её отправили в Краевую клиническую больницу № 2 в Хабаровск. Госпитализация женщине не потребовалась.
В этот же день в Биробиджане произошло ещё одно ДТП. В районе дома № 1 по улице Бумагина неизвестный водитель на автомобиле «Дайхатсу Боон» съехал в правый кювет и опрокинулся в ключ Безымянный. После аварии он покинул место происшествия. Машина получила механические повреждения.
Всего за сутки сотрудники ДПС области выявили 32 нарушения правил дорожного движения. Двух водителей отстранили от управления из-за отсутствия прав. Четырёх человек привлекли за выезд на встречную полосу, семерых — за непристёгнутые ремни безопасности. Ещё троих водителей наказали за чрезмерную тонировку стёкол.
