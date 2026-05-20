В МИД РФ заявили, что Япония забывает уроки истории

Япония стала забывать уроки истории, дискутируя об отходе от неядерных принципов. С таким мнением выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Уроки истории, похоже, стала забывать Япония, где активизировались дискуссии об отходе от “трех неядерных принципов”, — заявил он.
Также замглавы МИД РФ прокомментировал возможные ядерные испытания других стран. По его словам, Москва соразмерно отреагирует на подобные испытания любых государств.
В свою очередь Рябков заявил, что Москва не может не реагировать на усиление совокупного ядерного потенциала Североатлантического альянса и будет учитывать это в своем военном планировании.
